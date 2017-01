OKTO 18:55 bis 20:00 Magazin Jukebox Merken Der Dokumentarfilm "Die neuen Deutschen - Über Menschen, Kulturen und Identität" ist die Masterabschlussarbeit von Gülsüm Serdaro?lu am Institut für Medienwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Die gebürtige Pfälzerin sagt zu Ihrer eigenen Identität: "Ich lebe in und mit zwei Kulturen. Ich bin irgendwo dazwischen und möchte mich auch gar nicht für eine der beiden entscheiden. Es gibt Erfahrungen in meinem Leben, die es mir aufgrund des ?Dazwischenseins' enorm schwer und anstrengend machten, den richtigen Weg zu gehen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt so viele wie mich in Deutschland und dennoch sind sie alle so unterschiedlich und facettenreich. Ich kenne Menschen, die nach Anerkennung suchen, sich aber dennoch ausgegrenzt fühlen. Vielleicht wollen wir Deutschland als unsere Heimat sehen, sofern man es unsere Heimat sein lässt." Der Dokumentarfilm "Die neuen Deutschen - Über Menschen, Kulturen und Identität" ist die Masterabschlussarbeit von Gülsüm Serdaro?lu am Institut für Medienwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Die gebürtige Pfälzerin sagt zu Ihrer eigenen Identität: "Ich lebe in und mit zwei Kulturen. Ich bin irgendwo dazwischen und möchte mich auch gar nicht für eine der beiden entscheiden. Es gibt Erfahrungen in meinem Leben, die es mir aufgrund des ?Dazwischenseins' enorm schwer und anstrengend machten, den richtigen Weg zu gehen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt so viele wie mich in Deutschland und dennoch sind sie alle so unterschiedlich und facettenreich. Ich kenne Menschen, die nach Anerkennung suchen, sich aber dennoch ausgegrenzt fühlen. Vielleicht wollen wir Deutschland als unsere Heimat sehen, sofern man es unsere Heimat sein lässt." In Google-Kalender eintragen