OKTO 17:25 bis 18:55 Musikfilm Santa and Sons & Daughter USA 2005 20 40 60 80 100 Merken (Weihnachtsmusical auf Englisch, OF ohne UT, R: Robert Battaile, CAN, 2005) Santa, seine Frau Mrs. Clause und ihre Kinder Nicholas, Klaus und Sandy haben alle Hände voll zu tun. Besonders, als sie eine Nachricht von Bethany und Silvin erhalten, den Kindern eines Softwareentwicklers, in der sie Santa um Hilfe bitten. Zwerkin, ihr Vater, muss nämlich für seinen boshaften Auftraggeber bis Weihnachten ein Tele Santa Videogame fertig stellen, sonst wird die dreiköpfige Familie aus ihrem Haus geworfen. Santa zögert natürlich nicht lange und schickt seine Tochter Sandy zu Hilfe, die sich prompt in den alleinerziehenden Vater verliebt. Dann stiehlt der böse Auftraggeber auch noch einen Teleporter und beamt sich zum Nordpol, um Santa zu konfrontieren... Ein Weihnachtsmusical für die ganze Familie, herrlich kitschig im besten Sinn und mit sieben herzergreifenden Songs. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Ayres (Santa Claus) R.J. Snead (Snavely) Kimberly Jensen (Sandy Claus) John Maniaci (Zwerkin) Kiernan Morgan (Jan the Elf) Michael Waterson (Nicholas Claus) Michael Caldwell (Silvin) Originaltitel: Santa and Sons & Daughter Regie: Robert Battaile Drehbuch: Robert Battaile, Mark Reinking Musik: Thomas Schoenberger, Eric Symons