OKTO 11:45 bis 12:00 Magazin refugee.tv Merken In einem offenen TV-Studio werden Filmworkshops für Geflüchtete und medieninteressierte WienerInnen im Rahmen der Wienwoche 2016 abgehalten. Handwerkliches Wissen über Kamera, Mikro, Moderation und Schnittprogramm wird weitergegeben. Themen, die sonst "off the records" bleiben, werden behandelt. Wir zelebrieren neue TV-Formate und feiern am Abend ein Fest. Die refugee.tv Redaktion, sperrangelweit offen. GOOD NEWS WELCOME! In Google-Kalender eintragen