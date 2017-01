OKTO 05:15 bis 05:45 Unterhaltung Butterbrot Merken Wo lernt man in Wien heutzutage noch ritterliche Tugenden? Das Butterbrot-Team ist im dritten Bezirk fündig geworden, genauer gesagt bei Stanislaw Krucinski. Der polnische Ausnahmetrainer ist seit mehr als einem halben Jahrhundert als diplomierter Fechtmeister rund um den Globus aktiv. Seine SchülerInnen haben Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen errungen. Trotz dieser Erfolge stehen für Stanislaw andere Werte an erster Stelle: Respekt vor Mitmenschen und vor dem Gegner selbst im härtesten Gefecht. Mit Schnauzbart, Klinge, Witz und Weisheit ist Stanislaw eine ganz besondere Persönlichkeit. Butterbrot begibt sich mit uns ins Reich des letzten Ritters? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Butterbrot