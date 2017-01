Sky Sport 2 21:45 bis 22:45 Golf Golf: European Challenge Tour Highlights Qualifying School: Final Stage Stereo 16:9 HDTV Merken Die Qualifying School für die European Tour ist ein knallharter Ausleseprozess über drei Stationen mit insgesamt 967 Golfern. Das Finale findet alljährlich im PGA Catalunya Resort statt und ist ein Mammut-Turnier über sechs Runden. 156 Spieler, darunter mit Y. E. Yang ein Major Champion und mit Edoardo Molinari ein ehemaliger Ryder-Cup-Sieger, machten sich Hoffnung, unter den Top-25 zu landen und die damit verbundene Tourkarte für das kommende Jahr zu bekommen. Auch sechs Deutsche waren in Spanien am Start. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie