Sky Sport 2 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Barcelona - Borussia M'gladbach, Gruppenphase 6. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken Pep Guardiola und Manchester City einen Punkt abgeluchst, Europa-League-Ticket gelöst: Mit dem 1:1-Unentschieden zu Hause gegen die "Citizens" hat Borussia Mönchengladbach das Minimalziel in der CL-Gruppenphase, Platz drei, erreicht und somit dafür gesorgt, dass der VfL in Europa überwintert. "Insgesamt sind wir sehr glücklich über den dritten Platz", freute sich Gladbach-Coach André Schubert, dessen Team am letzten Gruppenphasen-Spieltag nach Barcelona ins Camp Nou reisen muss. Die Katalanen schnappten sich zuletzt beim 2:0 in Glasgow den Gruppensieg. Kann der VfL dennoch für eine Überraschung sorgen? Kommentar: Kai Dittmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League