RTL 9 18:20 bis 20:40 SciFi-Film L'homme bicentenaire USA, D 1999 Nach der Erzählung von Isaac Asimov 20 40 60 80 100 Merken Le progrès technologique s'est généralisé. Richard Martin fait l'acquisition du tout nouveau robot domestique à la mode, le NDR-114. Celui-ci a été conçu pour effectuer les tâches ménagères telles que la cuisine, le ménage, le bricolage et même la surveillance des enfants. Mais l'arrivée de ce nouvel appareil ménager provoque des réactions diverses chez les Martin. Amanda, la fille cadette, le baptise Andrew, tandis que sa soeur aînée, Grace, le considère plutôt comme une boîte de conserve sans grand intérêt. Cependant, Andrew devient bien vite indispensable à toute la famille... Lorsque le robot se met à manifester des sentiments, Richard, inquiet, en parle à son constructeur qui pense qu'Andrew est victime d'une erreur de fabrication au niveau de la puce électronique, qui l'a rendu sensible ! Une révision générale s'impose. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Andrew Martin) Embeth Davidtz (Little Miss Amanda Martin/Portia Charney) Sam Neill (Richard Martin «Monsieur») Oliver Platt (Rupert Burns) Kiersten Warren (Galatéa (robot humain)) Hallie Kate Eisenberg (Little Miss à 7 ans) Angela Landis (Miss) Originaltitel: Bicentennial Man Regie: Chris Columbus Drehbuch: Isaac Asimov, Nicholas Kazan, Robert Silverberg Musik: James Horner