RTL 9 14:30 bis 16:35 Melodram Les quatre filles du docteur March USA, CDN 1994 Nach dem Roman von Loisa May Alcott Quatre jeunes demoiselles confrontées aux difficultés de la guerre... Pendant la Guerre de Sécession, le révérend docteur March part rejoindre l'armée nordiste en tant qu'aumônier. Sa femme, Marnee, est restée dans le Massachusetts avec ses quatre filles Meg, Jo, Amy et Beth. Ensemble, elles font face à bien des difficultés mais n'en restent pas moins dignes et charitables, n'hésitant pas à partager leur maigre repas avec des personnes plus pauvres qu'elles. Ensemble, et grâce à l'enseignement de leur mère, les quatre jeunes demoiselles passent leur temps à faire du théâtre dans le grenier, à rédiger des articles et à faire des dessins, qui rempliront leur journal intime... Mais, l'arrivée du petit fils du voisin et de son gouverneur va bouleverser leur univers... Les deux hommes se lient d'amitié avec les quatre soeurs, et les premières querelles amoureuses font leurs apparitions. Le retour de leur père leur procure un immense bonheur mais bientôt, Meg, Jo, Amy et Beth, qui atteignent l'âge adulte, vont se séparer et prendre des chemins différents. Schauspieler: Winona Ryder (Jo March) Gabriel Byrne (le professeur Bhaer) Samantha Mathis (Amy à 16 ans) Kirsten Dunst (Amy à 12 ans) Christian Bale (Laurie) Mary Wickes (Aunt March) Robin Collins (Carriage Boy) Originaltitel: Little Women Regie: Gillian Armstrong Drehbuch: Louisa May Alcott, Robin Swicord Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6