RTL 9 17:10 bis 18:50 Sonstiges La forêt contre-attaque USA, VAE 2010 C'est la panique dans la forêt : un projet de construction est sur le point de raser les arbres. Face à cette menace, un raton laveur astucieux, un écureuil farceur, un ours grognon et une loutre maladroite décident de s'associer pour faire échouer le projet. Prenant pour cible le jeune et ambitieux promoteur immobilier, ils iront jusqu'au bout pour le forcer à abandonner : sabotage des appareils ménagers, harcèlement jour et nuit, opération musclée avec un ours pas content de devoir déménager, etc. Cette fois, c'est la guerre et ils ne lui feront pas de cadeaux ! Schauspieler: Brendan Fraser (Dan Sanders) Ken Jeong (Neal Lyman) Wallace Shawn (Dr. Burr) Skyler Samuels (Amber) Eugene Cordero (Cheese) Jim Norton (Hank) Samantha Bee (Principal Baker) Originaltitel: Furry Vengeance Regie: Roger Kumble Drehbuch: Michael Carnes, Josh Gilbert Musik: Ed Shearmur