RTL 9 15:15 bis 17:10 Komödie Frère Noël USA 2007 Jessie Nelson, Dan Fogelman 20 40 60 80 100 Merken Après avoir grandi dans l'ombre de son angélique de frère Nick, Fred est vite devenu un râleur anti-Noël. Puis, un soir magique de décembre, Fred s'envola vers le Nord pour retrouver son frère Nick qui a besoin d'aide. Un expert est sur le point de mettre un terme à Noël pour toujours ! C'est là que les situations les plus cocasses commencent et que Fred essaie de sauver Noël et redécouvre les joies de la célébration familiale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Fred Noël) Paul Giamatti (Nick 'Santa' Claus) John Michael Higgins (Willie) Miranda Richardson (Annette Claus) Rachel Weisz (Wanda) Trevor Peacock (Papa Noël) Elizabeth Banks (Charlene) Originaltitel: Fred Claus Regie: David Dobkin Drehbuch: Dan Fogelman, Jessie Nelson Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6