RTL 9 12:00 bis 13:40 Sonstiges La souris USA 1997 Merken L'héritage des frères Lars et Ernie Smuntz est bien maigre : une collection de cuillères, une usine de ficelle délabrée et une vieille demeure en ruines. Un jour pourtant, ils découvrent que cette maison vaut une fortune et décident de la vendre aux enchères. Mais avant de toucher le gros lot, ils doivent la rénover et se débarrasser d'un occupant indésirable et têtu : une minuscule souris étonnamment rusée et habile. Ce qui semble être un jeu d'enfant se transforme rapidement en une lutte sans merci... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Lane (Ernie Smuntz) Lee Evans (Lars Smuntz) Vicki Lewis (April Smuntz) Maury Chaykin (Alexander Falko) Eric Christmas (Ernie and Lars' Lawyer) Michael Jeter (Quincy Thorpe) Debra Christofferson (Ingrid) Originaltitel: Mousehunt Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Adam Rifkin Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6