Sky Sport 1 10:00 bis 10:30 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Generation Power Fußball - die Idee RB Leipzig - Teil 1 D Stereo 16:9 HDTV Merken Athletischer Power-Fußball, jüngster Kader der Liga, eine klare Spiel-Idee: Aufsteiger RB Leipzig ist sein erstes Jahr in der Elite-Klasse des deutschen Fußballs mit einem gut strukturierten Plan angegangen. Dass dieser von der ersten Sekunde an zu beeindrucken wusste, war zu erwarten, doch nicht selbstverständlich. Der Neuling blieb zu Beginn der Saison 13 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, feierte acht Siege in Serie, erklomm am elften Spieltag den Platz an der Sonne und ballerte sich zum derzeit größten Bayern-Rivale. In der Sky Dokumentation "Generation Power-Fußball - die Idee RB Leipzig" befasst sich Autor Jürgen Müller intensiv mit dem Konzept der "Roten Bullen" und beglei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider