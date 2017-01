Sky Sport Austria 02:00 bis 04:00 Basketball Basketball: Österreich Arkadia Traiskirchen Lions - UBSC Raiffeisen Graz, 16. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Nach zwei Pleiten sind die Traiskirchen Lions wieder in der Spur. Das 88:76 im Weihnachts-Duell bei den Dukes war für das Team von Georgi Mladenov der zweite Erfolg der Rückrunde und somit der nächste Schritt aus der Krise. Mit 25 Punkten, sechs Rebounds und sechs Assists war Forward Fabricio Vay Top-Scorer. "Nach einer sehr guten ersten Hälfte war die zweite wieder verkrampft, das kommt wahrscheinlich von den vielen Niederlagen in letzter Zeit, aber dieser Sieg hilft uns sicher weiter", zeigte sich der Sportliche Leiter der Lions Helmut Niederhofer erleichtert. Gelingt Traiskirchen mit einem Sieg gegen den Vorletzten aus der Steiermark der nächste Befreiungsschlag? Graz verlor die letzten drei M. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie