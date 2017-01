Sky 1 09:35 bis 10:30 Comedyserie Doc Martin Berts Neuanfang GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Pauline ist für einige Tage weg und Doc Martin muss sich deshalb an eine neue Sprechstundenhilfe gewöhnen. Unterdessen hört Bert Large auf den Rat des Docs, sein Leben umzukrempeln und eröffnet ein Restaurant. Sein Stresslevel sinkt dadurch aber keineswegs. Als kurz darauf viele Bewohner Portwenns erkranken, hat Doc Martin sofort Berts neues Restaurant in Verdacht. Doch die Ursache liegt woanders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Joseph Morgan (Mick Mabley) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Nick Vivian Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12