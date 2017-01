TV5 00:00 bis 01:28 Sonstiges Démons F 2015 Merken Katarina et Frank s'aiment mais ne se supportent plus. Ils reçoivent la visite de leurs jeunes voisins, Jenna et Tomas, qui viennent d'avoir un enfant. Peu à peu, le couple expérimenté entraîne le plus jeune dans une double scène de ménage où chacun se déchire en prenant l'autre comme témoin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romain Duris (Frank) Marina Foïs (Katarina) Anaïs Demoustier (Jenna) Stefan Konarske (Tomas) Lola Guichard (L'enfant) Originaltitel: Démons Regie: Marcial Di Fonzo Bo Drehbuch: Louis-Charles Sirjacq, Marcial Di Fonzo Bo, Lars Norén Musik: Etienne Bonhomme, Pierre Fruchard