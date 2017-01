TV5 16:01 bis 16:28 Sonstiges Suisse Focus Au sommaire : Carte postale : Corserey / Aventure : Marche et vole ! Merken Carte postale : Corserey Corserey est un petit village de 410 âmes du district de la Sarine, dans le canton de Fribourg. Il se distingue avant tout par la bonne humeur de ses habitants. Aventure : Marche et vole ! La Vercofly est une compétition qui allie marche à pied et parapente. Le but est de relier 9 cabanes de montagne dans n'importe quel ordre sur 4 jours, au départ de Vercorin. Laurent Monneron et Laurent Borella ont participé, dans des conditions météo assez difficiles, à cette course se déroulant en majeure partie entre 2 000 et 3 000 mètres. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Suisse Focus