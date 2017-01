RTS Un 13:05 bis 14:50 Sonstiges D'amour et de glace CDN 2015 Merken Coincée dans un aéroport paralysé par la neige, Kate Carter pourrait bel et bien voir son mariage tomber à l'eau si elle n'arrive pas à temps. Elle décide de faire alors la route avec Redford, en scooter des neiges. Et l'aventurier solitaire va lui faire découvrir des choses insoupçonnées... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jewel Staite (Kate Carter) Shawn Roberts (Redford) Cindy Busby (Cindi) Shaun Johnston (Edward) Mark Meer (Brad) Samuel Marty (Cree Boy) Kirsten Wendlandt (Sarah) Originaltitel: 40 Below and Falling Regie: Dylan Pearce Drehbuch: Aaron James