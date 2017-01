Motorvision.TV 22:15 bis 22:45 Magazin Motorcycles Carbonparts für Motorräder D 2016 Stereo 16:9 Merken Sie sind extrem leicht, stabil und sehen gut aus: Zubehörteile für Motorräder aus Carbon, dem Zauberstoff aus der Formel 1 und MotoGP. Was müssen Motorradfahrer beachten, die ihr Bike mit Carbonteilen aufwerten wollen? Worauf kommt's an, wenn man schnell mal einige Kilogramm Ballast sparen und die Optik des Motorrads deutlich aufwerten will? Wir vergleichen eine serienmäßige BMW F 800 R und ein Gegenstück mit Carbonteilen. Motorcycles beantwortet alle Fragen rund ums Schwarze Gold Carbon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles