RTS Deux 20:00 bis 20:45 Sonstiges Les agents du S.H.I.E.L.D. Incontrôlables USA 2015 Coulson essaie de réagir et de comprendre ce qu'il se trame alors que Jiaying et Gordon ont planifié une attaque contre les agents du SHIELD en faisant croire que Gonzales a attaqué le premier. Skye se retourne contre May mais a des doutes et seule Raina a la réponse. Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Hentsridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Vincent Misiano Drehbuch: Jeffrey Bell Musik: Bear McCreary