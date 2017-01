RTL II 10:50 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Das Erste Mal D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 16-jährige Schülerin Meike kann es einfach nicht fassen: Gerade hat ihr Freund Tom (18) per SMS mit ihr Schluss gemacht. Dabei hatte Meike gestern das erste Mal mit ihm geschlafen. Nun versteht das Mädchen die Welt nicht mehr. Meikes Eltern Anna (42) und Günther (48) sind fassungslos, schien Tom doch ein netter Junge zu sein. Bei ihren besorgten Eltern, ihrer besten Freundin Klara (17) und Freundin Nina (16) heult sich Meike aus. Nina schlägt vor, am Abend in den Jugendclub "BFair" zu gehen, um sich ein wenig abzulenken. Dort bekommen sie mit, wie Sabine (16) im Club damit prahlt, dass sie ihren ersten Sex gehabt hätte und wie verliebt sie in ihren Freund ist, der ihr sogar ein tolles Armband geschenkt hat. Meike wird direkt wieder traurig, so hätte sie sich das auch gewünscht. Schließlich taucht auch Exfreund Tom auf und flirtet vor Meikes Augen demonstrativ mit einer Anderen! Das ist zu viel für die Schülerin - Meike läuft davon. Doch eine halbe Stunde später hat sie wieder einen klareren Kopf und will noch einmal mit Tom reden. Als sie auf die Party zurückkehrt, bekommt sie einen Schock: Ihre Freundin Nina und Ex Tom stehen knutschend in einer Ecke! Meike rastet total aus, flieht zutiefst enttäuscht und gekränkt nach Hause. Als "Verräterin" Nina einige Tage später weinend vor Meikes Tür auftaucht, kann diese deren Dreistigkeit kaum fassen. Doch schließlich hört sie Nina zu: Auch sie ist nach dem ersten Sex mit Tom verlassen worden. Gemeinsam mit Sozialarbeiterin Julia Röll (35) kommen die Mädchen einer unglaublich fiesen Verschwörung auf die Spur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

