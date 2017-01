Tele 5 04:57 bis 05:38 Actionserie Pensacola - Flügel aus Stahl Testflug in den Tod USA 1998 Stereo Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Brolin (Lt. Col. Bill Kelly) Rodney Rowland (Chaser) Kathryn Morris (Stinger) Rodney Van Johnson (Cipher) Salvator Xuereb (Buddha) Kristanna Loken (Janine Kelly) Brynn Thayer (Col. Rebecca Hodges) Originaltitel: Pensacola - Wings of Gold Regie: Sidney J. Furie Drehbuch: Jodie Lewis Kamera: Michael K. Bucher, Terry Pfrang Musik: John Graham