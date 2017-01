Sat.1 20:15 bis 22:15 Familienfilm Rico, Oskar und die Tieferschatten D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Familienfilm mit viel Herz und Berliner Schnauze: Rico lebt mit seiner Mutter in Berlin-Kreuzberg, hat keine Freunde und bezeichnet sich selbst als "tiefbegabt". Eines Tages lernt er Oskar kennen, der zwar blitzgescheit ist, aber eine Heidenangst vor der Welt hat. Die beiden ungleichen Jungs freunden sich an und werden Hals über Kopf in ein Abenteuer verstrickt: Sie verfolgen den Kindesentführer Mister 2000 quer durch die Stadt. Doch dann verschwindet Oskar spurlos, und Rico muss alleine losziehen und ihn retten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anton Petzold (Rico) Juri Winkler (Oskar) Karoline Herfurth (Tanja Doretti) Ronald Zehrfeld (Simon Westbühl) Axel Prahl (Marrak) David Kross (Rainer Kiesling) Milan Peschel (Fitzke) Originaltitel: The Pasta Detectives Regie: Neele Leana Vollmar Drehbuch: Andreas Bradler, Christian Lerch, Klaus Döring Kamera: Torsten Breuer Musik: Oliver Thiede