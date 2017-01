sixx 02:35 bis 03:15 SciFi-Serie The Tomorrow People Die Bombe im Kopf USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gedanken der Rache treiben Julian in die Arme der ULTRA. Mit Jedikiahs Einverständnis macht er sich auf die Suche nach den Tomorrow People, die er am liebsten alle ausrotten würde. Doch er kommt zu spät - Stephen hat von Julians Plan bereits Wind bekommen. Um sicherzustellen, dass Julian es sich nicht anders überlegt, platziert ihm Jedikiah einen Sprengsatz in die Nase, der nach 16 Stunden explodiert, sollte er ihn nicht vorher entschärfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Madeleine Arthur (Charlotte Taylor) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Phil Klemmer, Ray Utarnachitt Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12