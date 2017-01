sixx 17:25 bis 18:20 Mysteryserie Beauty and the Beast Der Saturn kehrt zurück USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Michael Walters kommt aufs Revier und berichtet Cat und Tess, dass seine Verlobte Amy verschwand, als er Kaffee holen war. Die beiden Polizistinnen vermuten, dass die junge Frau vor der Hochzeit mit Michael kalte Füße bekam. Doch als sie die Wohnung des Paars unter die Lupe nehmen, wundern sie sich, dass es dort von Amy nicht die winzigste Spur gibt. Dafür entdecken sie bald das dunkle Geheimnis der Vermissten. Vincent und Cat hadern weiterhin mit ihren Gefühlen füreinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Austin Basis (J.T. Forbes) Jeremy Glazer (Michael Walters) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Annie Murphy (Amy) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Blair Singer, Kelly Souders, Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin Musik: Claude Foisy Altersempfehlung: ab 6