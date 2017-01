sixx 15:40 bis 16:30 Comedyserie Desperate Housewives Unmoralische Absichten USA 2007 2017-01-09 09:25 16:9 HDTV Merken Alma Hodge taucht in der Wisteria Lane auf. Bree ist erfreut, Alma kennen zu lernen, da so jeder Verdacht von Orson genommen ist. Sie beschließt, ihre Freundinnen und vor allem Susan damit zu überraschen und veranstaltet ein Dinner für alle, bei dem sie Alma präsentiert ... Gabrielle ist überzeugt, Carlos wolle ihre neue Beziehung mit Bill sabotieren, indem er ihr anonym Blumen schickt. Doch die Blumen sind nicht von ihm, und Bill hat genug von Gabrielles Fixierung auf Carlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Sanaa Hamri Drehbuch: Joshua Senter Kamera: Lowell Peterson, Richard M. Rawlings jr. Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12