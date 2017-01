sixx 09:20 bis 10:15 Comedyserie Desperate Housewives Eskalation USA 2006 16:9 HDTV Merken Zum jährlichen Straßenfest vor Weihnachten sind auch Art und seine Schwester eingeladen, doch nachdem Lynette Mrs. McCluskey von ihrer Entdeckung erzählt hat, erfährt es die ganze Stadt ... Nachdem Bree von Mikes Verhaftung erfahren hat, glaubt sie an Orsons Unschuld am Tod von Monique. Sie sucht ihn in seiner Praxis auf und erfährt von ihm, warum er seine Mutter so hasst. Daraufhin holt sie ihn zurück nach Hause und bereitet den Umzug von Gloria in eine Wohnung vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Bob Daily Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12