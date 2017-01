kabel eins 04:50 bis 05:40 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Patient X USA 2005 16:9 HDTV Merken Die erfolgreiche Psychotherapeutin Gina lebt in einer scheinbar glücklichen Beziehung mit dem Strafverteidiger Don, den sie heiraten will. Doch schlimme Kindheitserinnerungen machen es Gina schwer, sich wirklich auf die Nähe zu einem anderen Menschen einzulassen. Deshalb führt sie in sexueller Hinsicht ein Doppelleben und lässt sich immer wieder auf kurze Abenteuer ein. So gerät sie eines Tages in die Fänge von Vince, der Gina in seine kriminellen Machenschaften hineinzieht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Joshua Gomez (James Mackeroy) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Originaltitel: Without a Trace Regie: Timothy Busfield Drehbuch: David Amann, David Mongan Kamera: John B. Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12