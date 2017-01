RTL 9 03:50 bis 04:15 Sonstiges 112 Unité d'urgence Un bon jour D 2009 Merken Le docteur Driesen et son équipe sont prêts à faire tomber Sellmann. Celui-ci pense s'en tirer à bon compte mais quand sa femme arrive et qu'elle lui annonce que d'une part, elle veut divorcer et que d'autre part, elle va rendre à la base l'argent des pots de vin, il est forcé d'admettre sa défaite. Alors que Florian, Steffi et Judith discutent autour du lit de Martin, il sort du coma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson

