RTL 9 19:05 bis 20:05 Sonstiges Les Enquêtes Impossibles Le sniper traqué/Accident ou meurtre ? F 2013 Merken Sujet 1 : Pendant 3 semaines, les habitants de l'Etat de Virginie et du Maryland sont victimes d'une folie meurtrière : un sniper terrorise la population et treize personnes sont abattues. Mais qui se cache derrière ce tueur fou - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles