RTL 9 15:50 bis 17:20 Sonstiges Super Storm : la tornade de l'apocalypse CDN 2012 Merken Alors que des tempêtes se produisant au niveau mondial détruisent la planète et désintègrent tout ce qu'elles touchent, le projet scolaire d'un étudiant devient la clef qui pourra sauver la civilisation humaine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Jason Newmar) Mitch Pileggi (Gunter MacGregor) Erica Cerra (Carolyn) Jon Mack (Kathy) Leah Cairns (Andrea Newmar) Brett Dier (Will Newmar) Luisa D'Oliveira (Megan MacGregor) Originaltitel: Mega Cyclone Regie: Sheldon Wilson Drehbuch: David Ray, Sheldon Wilson Musik: Michael Neilson