RTL 9 14:20 bis 15:50 Sonstiges Snowmageddon CDN 2011

Le soir de Noël, une famille reçoit un bien étrange cadeau. Il s'agit d'une boule de Noël représentant la ville dans laquelle ils habitent. Après avoir secouée la boule, ils se rendent compte que d'importantes chutes de neige se produisent dans le monde réel. Il est impossible d'arrêter le mécanisme. A chaque fois que la boule est secouée, les répercussions sont de plus en plus terribles...

Schauspieler: Amitai Marmorstein (Greg) Teach Grant (Jacob) Lorne Cardinal (Larry) David Cubitt (John Miller) Magda Apanowicz (Jennifer Miller) Carolyn Adair (Nurse) Hal Myshrall (Town person) Originaltitel: Snowmageddon Regie: Sheldon Wilson Drehbuch: Rudy Thauberger Musik: Michael Neilson