Die Mitglieder der Addams Familie gehen vielleicht nicht unbedingt als ganz normale Zeitgenossen durch. Doch wenn man die gruseligen Gruftbewohner betrügen und das Familienvermögen an sich raffen will, reagieren sie wie die meisten anderen auch: Sie werden ganz schön sauer! Und so bekommt der Anwalt der Familie auch zu spüren, dass mit der Addams Family wahrlich nicht zu spaßen ist.