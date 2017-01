ATV 05:25 bis 05:50 Comedyserie Suburgatory Der Puppendieb USA 2011 Stereo Merken Tessa freut sich darüber, dass in Chatswin endlich wieder etwas los ist: Sheila Shays wertvolle Puppenkollektion wurde gestohlen. Aus Angst darüber, das nächste Opfer der Einbrecher zu werden, zieht Dallas mit ihrer Tochter Dalia bei den Altmans ein, sehr zum Unmut der beiden Teenagerinnen. Diese befürchten, dass sich George und Dallas verlieben könnten. Tessa möchte sich zu dem Diebstahl bekennen, um dadurch als mögliche Konsequenz wieder zurück nach New York ziehen zu können?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (George Altman) Jane Levy (Tessa Altman) Carly Chaikin (Dalia Royce) Rex Lee (Mr. Wolfe) Allie Grant (Lisa Shay) Alan Tudyk (Noah Werner) Cheryl Hines (Dallas Royce) Originaltitel: Suburgatory Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Patricia Breen Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jared Faber Altersempfehlung: ab 6