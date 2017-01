Österreich 1 22:05 bis 00:00 Sonstiges Ö1 extra Glühende Farben, Naturreiner Wein. Hermann Nitsch und seine Musik Merken Aktionen in aller Welt, ein eigenes Museum in Mistelbach und ein zweites in Neapel, Höchstpreise für seine Bilder: Es besteht längst kein Zweifel mehr, dass der in den ersten Jahrzehnten seiner Laufbahn heftigst umstrittene Hermann Nitsch einer der berühmtesten und bedeutendsten Künstler Österreichs ist. Zwischen November 2015 und Jänner 2016 hatte Albert Hosp mehrmals Gelegenheit, mit Nitsch vor allem über seine musikalischen Vorlieben, Prägungen und Inspirationen zu sprechen. Schließlich entstand eine Doppel-CD, die neben den Gesprächsausschnitten Tonbeispiele von großer Vielfalt versammelt: Da ist Vokalmusik vom Tibetischen Tempelgesang über Bachs "Hohe Messe" und Wagners "Tristan und Isolde" bis zu Weberns "das Augenlicht" und Carl Orffs "Oedipus". Da ist Instrumentalmusik von Mozarts letzter Sinfonie über Beethovens 7., Bruckners 5., und Mahlers 10., bis hin zu Skrjabins "Poeme de l'extase". Da sind schließlich Hermann Nitschs eigene Kompositionen zu hören. Die Musikbeispiele sind dabei nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet. Ab und zu trifft eine Musik direkt auf eine andere. Es werden Brückenschläge hörbar. Es wird klar, dass auch die - untrennbar mit seinen jeweiligen Aktionen verbundene - Musik von Nitsch immer wieder eindeutige Inspirationen aus der Musikgeschichte erfuhr. In Google-Kalender eintragen