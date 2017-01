Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Claudio Monteverdi: "Il ritorno d'Ulisse in patria" Dramma per musica in einem Prolog und drei Akten Merken Dramma per musica in einem Prolog und drei Akten In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch Gäste: Gäste: Christoph Prégardien (Ulisse), Bernarda Fink, Christina Högman, Martyn Hill, Jocelyne Taillon, Alexander Oliver, Dominique Visse, Mark Tucker, Jacob Huijpen, Jörg Dürmüller, Faridah Subrata, Lorraine Hunt, Olivier Lallouette, Michael Schopper, Martina Bov