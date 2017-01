Österreich 1 17:10 bis 17:57 Sonstiges Spielräume spezial "L'avvocato" wird 80 Merken Als Sohn eines musikbegeisterten Notars ist eine logische berufliche Option, einmal die Kanzlei des Vaters zu übernehmen. Und vielleicht nebenbei noch Songs für andere Künstler zu schreiben, als eine Art extensives Hobby. Diese Lieder selbst zu singen, ist vielleicht ein wenig gewagt bei dieser rauen, wenig einschmeichelnden Stimme. Mit 37 Jahren hat Paolo Conte dann doch beschlossen, genau das zu tun und sein Debutalbum als "cantautore" zu veröffentlichen. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Am Dreikönigstag feiert der italienische Musiker seinen 80. Geburtstag. In Google-Kalender eintragen