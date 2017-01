Österreich 1 14:05 bis 15:00 Sonstiges Selten wie ein Feiertag Merken Was an Werktagen der Arbeitsplatz von Musikredakteur/innen ist, mögen an Feiertagen ausgewählte Gäste auskosten und die ORF-Archive nach Unentdecktem oder selten Gespieltem durchforsten. So wie Gastkurator/innen aus dem Fundus existierender Sammlungen neue Ausstellungen kreieren, lassen geladene Kenner/innen die Schätze des Ö1 Archivs in neuen Zusammenstellungen glänzen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jan Caeyers (Dirigent und Beethoven-Biograph)