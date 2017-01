Österreich 1 08:15 bis 09:00 Sonstiges Pasticcio Wie klingt "eine klassisch-romantische Phantasmagorie"? - ein "neuer" Mozart-Spieler mit Mitte 60: Christian Bradshaw - Erinnerung an den Dirigenten Albert Coates Merken Wie klingt "eine klassisch-romantische Phantasmagorie"? - ein "neuer" Mozart-Spieler mit Mitte 60: Christian Bradshaw - Erinnerung an den Dirigenten Albert Coates In Google-Kalender eintragen