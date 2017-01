SWR 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Die furchtlosen Stadtmusikanten - gemeinsam sind sie stark" Musikalisches Märchen nach einer Erzählung von Susanne Oswald Merken Die "Bremer Stadtmusikanten" sind aus dem Märchenbuch gestiegen und kommen als "furchtlose Stadtmusikanten" in den Konzertsaal. Dabei hat jeder in der Clique ein anderes Malheur: Der Esel stolpert ständig über seine X-Beine, der Hund stottert, die Katze traut sich wegen ihrer roten Haare kaum auf die Straße und der Hahn hat ADHS und kann einfach nicht stillhalten. Gemeinsam aber sind sie stark und wagen sich sogar an das Abenteuer, die Macht der fiesen Waldhexe zu brechen. Die Kinderbuchautorin Susanne Oswald hat dieses moderne Märchen geschrieben und Henrik Albrecht, der bekannte und mehrfach preisgekrönte Komponist musikalischer Kinderhörspiele, hat daraus im Auftrag des SWR ein Musikmärchen komponiert: Zusammen mit dem KiKa-Moderator Malte Arkona erweckt das SWR-Vokalensemble Stuttgart die musikalischen Szenen zum Leben: die Tiere, den Wald, und so manches Abenteuer - und das ganz a cappella. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Malte Arkona, SWR-Vokalensemble Stuttgart, Klaas Stok (Leitung) Musik: Henrik Albert