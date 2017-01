SWR 2 10:03 bis 10:30 Sonstiges Erzählung Urs Faes: Raunächte Merken Nach Jahrzehnten im Ausland kehrt Lutz Göppert, ein Mann um die 60, in der Altjahrwoche in jenes abgelegene Tal im Schwarzwald zurück, wo er mit seinem Bruder Jochen auf dem väterlichen Hof aufgewachsen war. Nach einer glücklichen Kindheit hatten sie sich im Kampf um den Hof zerstritten und sich in einem Bruderkrieg, mit Untaten des einen gegen den andern, in eine hasserfüllte Feindschaft gesteigert. Durch eine Krankheit an seine eigene Hinfälligkeit erinnert möchte Lutz den Bruder, der einsam und verbittert auf dem Hof lebt, nochmals treffen, vielleicht zu einem versöhnenden Gespräch zu finden. Bei hohem Schnee, mit Nebel über den Wäldern, von denen es grau herabhängt, schreitet Lutz, von Erinnerungen eingeholt, ins Tal hinein. Erst jetzt fällt ihm ein, dass es die Raunächte sind, die in der Kindheit sagenumwobenen, in denen die Mutter Unheil fürchtete, von den Geistern und den Seelen der Toten, die zwischen den Zeiten angeblich durchs Tal streifen und die Lebenden heimsuchen. In der Herberge lauscht er auf die Geräusche, betrachtet den unablässigen Schneefall und wartet auf den Bruder. In Google-Kalender eintragen