hr2 14:05 bis 15:20 Sonstiges "Vom Erlöser lernen" Merken Wie groß darf ein Kamel sein, damit es noch durch ein Nadelöhr passt? Ist das Nadelöhr das Bild für eine Straße, die nach dem Kamel heißt, oder ein Zeichen für Dummheit? Ist die Nadel eine Nadel, weil sie sticht? Die Jünger zerbrechen sich den Kopf über die rätselhaften Gleichnisse ihres Messias und bringen ihn damit fast zur Verzweiflung. Jesus sieht sich gezwungen, zu seinen handwerklichen Wurzeln zurückzukehren. Wenn die Worte der Gleichnisse nur neue Dogmen hervorbringen, vielleicht hilft es, wenn man das Gleichnis selbst bauen, selbst anfassen kann. Also: Wie groß kann ein Würfel maximal sein, damit er durch ein in einen anderen Würfel hineingeschnittenes Loch passt? Die Antwort scheint klar, doch Jesus ist gekommen, um zu zeigen, dass alle Sicherheiten in Bewegung sind. Zwar ist Gottes Gesetz so sicher wie die Naturgesetze. Aber die sind eben das zeigt uns die Quantenphysik auch alles andere als konstant. Wenn also Gottes Gesetz und die menschlichen Sünden sich notwendigerweise gegenseitig hervorbringen, weist der Erlöser einen Ausweg: die Überwindung dieses binären Systems durch einen dritten Fluchtpunkt, den Glauben an die Liebe. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lars Rudolph (Jesus), Mira Partecke (Maria Magdalena), Stefan Konarske (Petrus), Andreas Schmidt (Andreas), Roland Silbernagl (Thomas) Regie: Robert Schoen Musik: Lars Rudolph