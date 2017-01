Super RTL 20:15 bis 22:00 Trickfilm Konferenz der Tiere D 2010 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der afrikanischen Savanne wird das Wasser knapp. Da der unstillbare Durst der Tiere zu Streitigkeiten führt, machen sich Löwe Sokarates und Erdmännchen Billy auf den Weg, um die Ursache der plötzlichen Dürre zu erforschen. Unterwegs machen sie Bekanntschaft mit anderen Tieren, die aus ihrer Heimat in Richtung Okavangodelta fliehen, weil sie sich dort ein besseres Leben erhoffen. Als sich herausstellt, dass in der Gegend Hotelbesitzer Smith einen riesigen Staudamm hat bauen lassen, um sein neustes Hotel mit Wasser zu versorgen, berufen die Tiere eine Konferenz ein. Sie beschließen, sich Smith zur Wehr zu setzen - immerhin ist er für die Zerstörung der Umwelt und die Wasserknappheit in der Savanne verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Konferenz der Tiere Regie: Reinhard Klooss, Holger Tappe