Die 25-jährige Studentin Corey Parker arbeitet als Aushilfe in einem Restaurant. Als sie nicht zu ihrer Schicht erscheint, schickt ihr Chef einen Kollegen zu ihr nach Hause, um nachzusehen, ob mit Corey alles in Ordnung ist. Dieser findet die Eingangstür verschlossen vor, kann aber durch ihr Schlafzimmerfenster schauen. Er sieht Corey blutverschmiert und nackt auf ihrem Bett liegen - sie wurde mit 101 Messerstichen ermordet. Corey ist am Abend mit ihren Freundinnen in einer Bar gewesen und dann alleine nachts nach Hause gefahren. Am Tatort deutet alles darauf hin, dass der Täter zuvor in ihre Wohnung eingebrochen ist und dann auf Corey gewartet hat. Doch obwohl die Polizei zunächst zwei Verdächtige hat, dauert es 18 Monate bis der Mörder tatsächlich gefasst werden kann, denn dieser ist äußerst vorsichtig, bloß keine Spuren zu hinterlassen. Als ein Mann nachts mit seinem Auto fährt und ein Feuer sieht, steigt er aus und schaut nach, was das Feuer verursacht hat. Er erkennt, dass es sich um einen Menschen handelt und ruft die Feuerwehr. Diese kann das Feuer gerade noch rechtzeitig löschen, bevor die Leiche vollkommen unkenntlich ist und lässt eine Phantomzeichnung anfertigen, welche in den Nachrichten gezeigt wird. Kurz darauf meldet sich eine Frau und sagt, dass es sich bei dem Mann um ihren Freund Wesley Person handelt. Da dieser schon polizeilich bekannt ist und somit seine Fingerabdrücke abgeben musste, kann die Polizei diese vergleichen und erkennt eine Übereinstimmung. Wesley war zuletzt mit zwei guten Freunden unterwegs, die der Polizei ebenfalls nicht unbekannt sind. Die drei Männer sind in einen Kreditbetrug verwickelt und haben so einige Tausend Dollar ergaunern können. Ist die Gier nach Geld zu groß geworden und hat die Freunde zu Mördern gemacht?