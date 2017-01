Bayern 2 19:05 bis 20:00 Sonstiges Zündfunk extra Passionsspiele. Legendäre Typen und Lieblingsklassiker der Zündfunk-Redaktion A Tale of Honey - Herb Alperts American Dream Merken Selbst wer Herb Alpert nicht kennt, kennt Herb Alpert: vom letzten runden Geburtstag im Seniorenheim, vom Fernsehabend mit den Eltern oder von der Hip Hop-Party im Jugendclub. Herb Alpert ist ein echter Charmebolzen und hat Melodien für Millionen geschrieben - im doppelten Sinn. Der ganz besondere Sound seiner Trompete eröffnete Fernsehshows, bezauberte Generationen, inspirierte deren Kinder zu neuer Musik und verkaufte sich wie warme Semmeln - immer ein Balanceakt zwischen Kitsch und Cool. Herb Alperts Lebensgeschichte ist eine märchenhafte Erfolgsgeschichte mit allem was dazugehört: Große Liebe, große Stars und irre viel Kohle. Caro Matzko freut sich auf eine Stunde Easy Listening mit dem King of Cool Herb Alpert - und dem Instrument seines Lebens, der Trompete. In Google-Kalender eintragen