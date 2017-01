Bayern 2 17:05 bis 18:00 Magazin Paris-Magazin Metropolen dieser Welt "The voice of ... the Paris-Metro" von Kerstin Gallmeyer / "Grüner Gürtel - Spaziergang auf der alten Bahntrasse" von Anne Christine Heckmann / "Großer Bahnhof für die Kunst - das Musée d'Orsay" von Barbara Kostolnik / Der "Blaue Zug" - Bahnhofs-Wartehalle de Luxe von Anne Christine Heckmann / "Metro-Weltkriegsgeschichten im Vorbeifahren" von Kerstin Gallmeyer / "Pariser Bahnhofsgedanken" von Marcel Wagner Merken "The voice of ... the Paris-Metro" von Kerstin Gallmeyer / "Grüner Gürtel - Spaziergang auf der alten Bahntrasse" von Anne Christine Heckmann / "Großer Bahnhof für die Kunst - das Musée d'Orsay" von Barbara Kostolnik / Der "Blaue Zug" - Bahnhofs-Wartehalle de Luxe von Anne Christine Heckmann / "Metro-Weltkriegsgeschichten im Vorbeifahren" von Kerstin Gallmeyer / "Pariser Bahnhofsgedanken" von Marcel Wagner In Google-Kalender eintragen