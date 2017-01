Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges radioMikro Torben Kuhlmann: "Lindbergh. Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus" Merken Am Anfang des 20. Jahrhunderts lebt in Hamburg eine sehr gebildete und belesene Maus. Ihre Zeit verbringt sie am liebsten in Bibliotheken, schmökert in dicken Büchern, staunt über Erfindungen und Entdeckungen aller Art und ist rundum glücklich und zufrieden - während um sie herum immer mehr Menschen große Dampfschiffe besteigen, um ihr Glück jenseits des Atlantiks zu suchen. Eines Tages bemerkt auch die Maus, dass es in der Stadt gefährlich geworden ist: Überall lauern Mausefallen und Feinde. Zudem sind plötzlich alle ihre Mäusefreunde und Verwandten verschwunden. Wohin sind sie bloß geflüchtet? Auch nach Amerika? Die kleine Maus beschließt, den weiten Weg über den Atlantik zu wagen. Tage- und nächtelang baut sie an einem Flugapparat und lässt sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen. Motto: Amerika, ich komme! In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Bastian Pastewka Regie: Marlene Breuer