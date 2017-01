Bayern 2 11:05 bis 12:00 Magazin Jenseits des Redeflusses Versuch, mit Einsiedlern und Aussteigern ins Gespräch zu kommen Merken Verschwunden, verstummt und für die Gesellschaft verloren - Wolf Gaudlitz begibt sich auf die Suche nach den wohl eigensinnigsten Zeitgenossen: nach Einsiedlern und Aussteigern, nach Menschen, die ihr Leben seit vielen Jahren in Abgeschiedenheit verbringen. Wie genau sie leben, das kann man nur vermuten: in sich selbst zurückgezogen, in inneren Monologen "kommunizierend", dabei aus eigenen Quellen spirituelle Kraft schöpfend? Es gibt sie auch bei uns im deutschsprachigen Raum, diese Menschen beiderlei Geschlechts, aber vereinzelt nur und gut versteckt. Nach denen in den Städten suchte der Autor nicht - er suchte sie in abgelegenen Bergtälern oder - gipfeln, in tiefen Wäldern und an stillen Seen. Vom schweizerischen Wallis über die Schwäbische Alb, in den Bayerischen Wald bis hin zur Mecklenburgischen Seenplatte und in die Uckermark war Wolf Gaudlitz unterwegs.Die Annäherung mit dem Fahrrad und nur dem nötigsten Gepäck war die eines sanften Beobachters, der mit viel Zeit, Geduld und Respekt aus wachsender Nähe eine Begegnung machen möchte. Aus der Exkursion wird eine Expedition, aus der Expedition wird ein Experiment: Wer würde aus seinem so verlaufenen Leben erzählen wollen, von der Stille "draußen" und den Gedanken im Kopf, der Landschaft, der Natur, der Einsamkeit, vom Reichtum durch Alleinsein? Und wer von den Krisen, von Verzweiflung, Krankheit und sozialer Verarmung? Erste Einsicht des Reporters: Wer den Einsiedler verstehen will, muss sein Schweigen akzeptieren. Auch darin ist eine Auskunft verborgen. Zweite Einsicht: Der Einsiedler ist gar nicht allein. Seine Lebensumgebung, die Landschaft, seine Behausung sind seine Kreationen und sprechen Bände. Am Ende steht nicht nur eine Radioreportage, sondern auch eine Übung in behutsamer Kommunikation und mitfühlendem Interesse. In Google-Kalender eintragen

