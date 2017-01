Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Evangelische Perspektiven Wie geht Frieden? Wege aus der Hassspirale Merken Etwas ist gekippt. Schwer in Worte zu fassen. Die Stimmen der Hassprediger übertönen den Alltag. Und es sind nicht die Prediger des IS, die hierzulande laut zu hören sind. Es sind die Prediger, die auf Angst, Nationalismus, Gerüchte, Verschwörungstheorien und noch mehr Zutaten dieser Art setzen. Wir haben ein Integrationsproblem, sagt Düzzen Tekkal, Journalistin, Kriegsberichterstatterin, Zeugin des Völkermords an den Yesiden. Das Integrationsproblem betrifft manche Geflüchteten genauso wie die deutschen Extremisten von rechts. Das Grundgesetz jedenfalls ist beiden fremd. Deshalb kämpft Düzzen Tekkal für ihre Heimat, für Deutschland, für die Werte der Freiheit und des Rechtsstaats. Sie sagt: Wir brauchen keine rechten Helden, wir brauchen Helden des Rechts. Heldengeschichten des Friedens. Sichtbar sein, das ist in einer durch und durch medialen Gesellschaft, wichtig. Doch der Alltag, der Frieden, das gute Zusammenleben ist eben leise, unauffällig, denn da explodiert nichts, da schreit und hetzt keiner. Wie können die Friedenswege, die bei uns zum Glück auf vielfältige Weise eingeschlagen werden, sichtbar gemacht werden? Muslime, Christen und Juden haben es hier und dort auch ganz explizit versucht, etwa beim "Rat der Religionen", den es mittlerweile in München und Nürnberg gibt. Oder bei gemeinsamen "Friedenswegen", die eine friedliche Prozession sind, von Gotteshaus zu Gotteshaus. Oder wenn Friedenspädagogen in Schulen kommen. Oder wenn Licht an dunkle Orte des Verbrechens gebracht wird. In Google-Kalender eintragen