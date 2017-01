Der erfolgreiche und selbstsüchtige Max kümmert sich nicht um seine Kinder, und an seiner Frau Nathalie mäkelt er nur herum. Das soll sich ändern, als Nathalie wegen eines Beinbruchs für mehrere Wochen ins Krankenhaus muss. Plötzlich muss Max Vater, Versorger und Planer der Familie sein. Als er dann Liebesbriefe von einem ominösen Liebhaber G. an Nathalie findet, gerät seine Welt zum ersten Mal ins Wanken. Er begibt sich auf die Suche nach G. ... In Google-Kalender eintragen