Sat.1 05:50 bis 07:25 Komödie Fast perfekt verlobt D 2003 20 40 60 80 100 Merken Beste Aussichten für die junge Nika Kreschinski: Sie ist Assistentin in der PR-Abteilung der renommierten Seckbach-Bank und ist mit Fritz, dem Sohn des Hauses, verlobt. Doch kurz vor der geplanten Hochzeit wird das geordnete Leben der Karriere-Frau gründlich durcheinandergewirbelt: Ihr Vater Herby, ein Alt-Hippie, taucht auf der Bildfläche auf, weil die Seckbach-Bank aus seiner griechischen Aussteiger-Insel einen Vergnügungspark machen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Simon (Nika Kreschinski) Reiner Schöne (Herby Kreschinski) André Röhner (Patrick) Kristian Kiehling (Fritz von Seckbach) Hans Jörg Assmann (Herr von Seckbach) Michaela Rosen (Frau von Seckbach) Peter Lerchbaumer (Havelka) Originaltitel: Fast perfekt verlobt Regie: Rolf Silber Drehbuch: Rolf Silber Kamera: Stephan Wagner Musik: Peter W. Schmitt Altersempfehlung: ab 6